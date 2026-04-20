Zum Abschluss einer Ära sollten es zwar vier Punkte werden. Letztlich sorgten aber auch drei Zähler in wehmütiger Atmosphäre beim Tischtennis-Oberligisten TV 1860 Nassau keinesfalls für großen Verdruss, zumal sehenswerter Sport geboten wurde.
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Das Kapitel Tischtennis-Oberliga Südwest ist für den TV 1860 Nassau beendet. Mit 3:1 Zählern schloss der Vizemeister die Runde ordentlich ab. Michal Vavra, Zsolt-Georg Böhm und Jan Limbach glänzten in der Nachbetrachtung mit ordentlichen Bilanzen, während es den Nassauern an Position vier einmal mehr an Konstanz und auch der nötigen Klasse fehlte.