Tischtennis-Oberliga: TV 1860 Nassau sagt mit klarem Derbysieg adieu Stefan Nink 20.04.2026, 14:28 Uhr

i Christian Schanne ließ es sich nicht nehmen, den TV 1860 Nassau beim vorerst letzten Oberliga-Spiel zu unterstützen und ein erfolgreiches Doppel mit Jan Limbach hinzulegen. ANDREAS HERGENHAHN / Archiv

Zum Abschluss einer Ära sollten es zwar vier Punkte werden. Letztlich sorgten aber auch drei Zähler in wehmütiger Atmosphäre beim Tischtennis-Oberligisten TV 1860 Nassau keinesfalls für großen Verdruss, zumal sehenswerter Sport geboten wurde.

Das Kapitel Tischtennis-Oberliga Südwest ist für den TV 1860 Nassau beendet. Mit 3:1 Zählern schloss der Vizemeister die Runde ordentlich ab. Michal Vavra, Zsolt-Georg Böhm und Jan Limbach glänzten in der Nachbetrachtung mit ordentlichen Bilanzen, während es den Nassauern an Position vier einmal mehr an Konstanz und auch der nötigen Klasse fehlte.







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