Tischtennis-Oberliga Südwest TV 1860 Nassau kann auch auf Christian Schanne bauen Stefan Nink 04.12.2025, 09:23 Uhr

i Mit Rückkehrer Christian Schanne steigt die Chance, dass der TV 1860 Nassau auch im hinteren Paarkreuz zuverlässiger punktet. ANDREAS HERGENHAHN / Archiv

Keime Blöße hat sich in der Tischtennis-Oberliga bislang der RSV Klein-Winternheim gegeben. Da Verfolger TV 1860 Nassau alle Begegnungen außer der mit dem Spitzenreiter für sich entschieden hat, gilt es bis zum Rückspiel seine Hausaufgaben zu lösen.

Zum Abschluss der Hinrunde in der Tischtennis-Oberliga Südwest erwartet der TV 1860 Nassau am Sonntag ab 14 Uhr den Tabellensechsten DJK SV RW Finthen im Leifheit-Campus. Das Team aus der Landeshauptstadt kommt zwar nach drei aufeinander folgenden Siegen mit Rückenwind an die Lahn, doch die Devise der Nassauer ist klar: „Wir wollen dran bleiben am RSV Klein-Winternheim“, zählt für TVN-Mannschaftsführer Jan Limbach im Kampf um den Staffelsieg nur ...







