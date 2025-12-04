TV 1860 Nassau kann auch auf Christian Schanne bauen

Keime Blöße hat sich in der Tischtennis-Oberliga bislang der RSV Klein-Winternheim gegeben. Da Verfolger TV 1860 Nassau alle Begegnungen außer der mit dem Spitzenreiter für sich entschieden hat, gilt es bis zum Rückspiel seine Hausaufgaben zu lösen.
Lesezeit 1 Minute
Zum Abschluss der Hinrunde in der Tischtennis-Oberliga Südwest erwartet der TV 1860 Nassau am Sonntag ab 14 Uhr den Tabellensechsten DJK SV RW Finthen im Leifheit-Campus. Das Team aus der Landeshauptstadt kommt zwar nach drei aufeinander folgenden Siegen mit Rückenwind an die Lahn, doch die Devise der Nassauer ist klar: „Wir wollen dran bleiben am RSV Klein-Winternheim“, zählt für TVN-Mannschaftsführer Jan Limbach im Kampf um den Staffelsieg nur ...