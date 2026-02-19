Beim bisher makellos punktenden RSV Klein-Winternheim, der heuer in der Tischtennis-Oberliga Südwest das Maß aller Dinge ist, muss Ex-Meister TV 1860 Nassau am Samstagabend ab 18.30 Uhr Farbe bekennen.
Lesezeit 1 Minute
Der Showdown der beiden Topteams der Tischtennis-Oberliga hätte d a s Spitzenspiel werden können. Doch bei der 3:7-Schlappe beim bis dahin sieglosen Schlusslicht VfR Simmern ging der TV 1860 Nassau zum zweiten Mal in der laufenden Runde leer aus und weist vor dem Gastspiel beim verlustpunktfreien Primus RSV Klein-Winternheim, das am Samstag ab 18.