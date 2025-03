Am Wochenende wird sich vorentscheiden, ob der TV 1860 Nassau in der Tischtennis-Oberliga im Rennen um Platz drei bleibt. Am Samstag präsentiert sich ab 18 Uhr der designierte Meister TSG Kaiserslautern II in der Sporthalle des Leifheit-Campus. In der Vorrunde unterlag Nassauer mit 4:6, die Pfälzer ließen lediglich beim 5:5 in Wirges einen Punkt liegen. In der Rückrunde sind sie mit den Neuzugängen Kaito Yamashita, und Faraz Shakiba bärenstark aufgestellt. Wer Zsolt-Georg Böhm und Michal Vavra kennt, weiß dass die beiden Nassauer Routiniers gerade gegen solche Spitzenleute alles tun, um Paroli zu bieten.

Am Sonntag wartet dann ab 14 Uhr mit dem TTC Nünschweiler ein unangenehmer Kontrahent. Der Gastgeber aus der Pirmasenser Kante stehen zwar auf dem Relegationsplatz, haben sich aber mit Rimvydas Martinka wesentlich verstärkt, was das jüngste 5:5 gegen den TTC Kirn deutlich machte. Das dürfte insgesamt eine knifflige Aufgabe für den TV 1860 Nassau werden.