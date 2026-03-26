Der TV 1860 Nassau, der in der Tischtennis-Oberliga im RSV Klein-Winternheim seinen Meister fand, genießt am Wochenende gleich zweimal Heimrecht: In der Sporthalle des Leifheit-Campus geht’s gegen den TTC Berus und die DJK Heusweiler.
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Vier Begegnungen stehen in der Tischtennis-Oberliga für den TV 1860 noch an, ehe in Nassau ein langes Kapitel in höheren Tischtennis-Klassen zu Ende geht. Die Lahnstädter genießen am Wochenende zweimal Heimrecht: Am Samstag geht’s ab 18 Uhr in der Sporthalle des Leifheit-Campus gegen den TTC Berus, ehe am Sonntag um 11 Uhr die DJK Heusweiler dort Station macht.