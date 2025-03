Die Titelverteidigung in der in der Tischtennis-Oberliga Südwest musste der TV 1860 Nassau schon frühzeitig abhaken. Nun gilt’s Platz drei in der Endabrechnung zu sichern.

Nach der Überraschung gegen den bis dahin ungerupften Primus aus Kaiserslautern kam Tischtennis-Oberligist TV 1860 Nassau beim TTC Nünschweiler nicht über ein 5:5 hinaus,

TV 1860 Nassau – TSG Kaiserslautern II 6:4. Für ein Ausrufezeichen sorgte der TV 1860 Nassau in der Tischtennis-Oberliga Südwest mit dem 6:4-Erfolg gegen den Tabellenführer TSG Kaiserslautern II. Es war die erste Saisonniederlage der Drittliga-Reserve, die bis dahin nur beim 5:5 in Wirges Federn gelassen hatte. Die Rechnung der Pfälzer – zwei Siege in den Doppeln, zwei Erfolge für den an Nummer spielenden peruanischen Nationalspieler Adrian Vincente Rubinos Castillejo (Bilanz: 38:0), Becker sowie Vater und Sohn Ivanov erledigen den Rest – ging nicht auf. Der TV 1860 hatte Christian Schanne aufgeboten, und der junge Tscheche David Saleny (Foto) bot eines seiner besten Spiele im Nassauer-Trikot. Mit 3:3 ging es in den zweiten Durchgang. Zsolt-Georg Böhm spielte gegen Rubinos Castillejo zwar wie in seinen besten Tagen, unterlag aber mit 1:3. Michal Vavra ließ gegen Lasse Becker nichts anbrennen. Christian Schanne gab dem jungen Bulgaren Toma Ivanov das Nachsehen, Saleny sicherte gegen Ivan Ivanov den entscheidenden sechsten Punkt für die Nassauer. Alle Ergebnisse: Zsolt-Georg Böhm / Michal Vavra – Adrian Vincente Rubinos Castillejo / Lasse Becker 2:3 (11:6, 11:8, 5:11, 8:11, 9:11); Christian Schanne / David Saleny – Toma Ivanov / Ivan Ivanov 1:3 (9:11, 11:8, 7:11, 6:11); Böhm – Becker 3:1 (11:4, 11:6, 5:11, 11:1); Vavra – Rubinos Castillejo 0:3 (9:11, 5:11, 6:11); Schanne – I. Ivanov 3:1 (11:4, 11:4, 6:11, 12:10); Saleny – T. Ivanov 3:2 (8:11, 11:8, 7:11, 12:10, 11:7); Böhm – Rubinos Castillejo 1:3 (13:15, 7:11, 12:10, 6:11); Vavra – Becker 3:0 (11:8, 11:4, 11:9); Schanne – T. Ivanov 3:0 (11:9, 11:7, 11:4); Saleny – I. Ivanov 3:1 (11:8, 2:11, 12:10, 11:8).

TTC Nünschweiler – TV 1860 Nassau 5:5. Ohne Schanne reichte es für die Nassauer immerhin zu einem Punkt. „Wir wollten unter keinen Umständen den Abstiegskampf verzerren“, verlangte TVN-Chef Erwin Gabel vollen Einsatz in der Pirmasenser Peripherie. Verwundert war er, dass Nünschweilers Top-Mann Henry Wiche gegen Nassaus Oldies abschenkte. „Und dafür fährt man über 200 Kilometer“, so Gabel. So nahm die Partie in der ungewöhnlich lauten Atmosphäre vor 32 lautstarken Zuschauern den von Gabel prognostizierten Ausgang. „Immerhin ein Punkt.“ Alle Ergebnisse: Lars Wolf / Dietmar Lang – Saleny / Felix Hees 3:1 (8:11, 12:10, 11:6, 11:7); Timo Schultz / Marcel Dohmen – Böhm / Vavra 0:3 (8:11, 8:11, 10:12); Henry Wiche – Vavra 0:3 (0:11, 0:11, 0:11); Schultz – Böhm 2:3 (9:11, 11:9, 6:11, 11:3, 7:11); Dohmen – Hees 3:0 (11:6, 11:3, 11:6); Wolf – Saleny 3:1 (4:11, 11:7, 11:9, 11:9); Wiche – Böhm 0:3 (0:11, 0:11, 0:11); Schultz – Vavra 1:3 (9:11, 11:9, 10:12, 4:11); Dohmen – Saleny 3:1 (11:5, 11:7, 10:12, 11:4); Wolf – Hees 3:0 (11:6, 11:5, 11:2).