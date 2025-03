TuS Weitefeld-Langenbach zwei Mal auswärts gefordert

Samstagmorgen in Oberbieber, Sonntagabend in Höchstenbach: Das Wochenendprogramm für die Verbandsoberliga-Tischtennisspieler des TuS Weitefeld-Langenbach hat es in sich. Am Samstag um 18 Uhr fliegt der Ball beim Tabellennachbarn in Oberbieber. Sowohl der TuS als auch der VfL Oberbieber stehen mit 13 Punkten gut in der Tabelle dar. Am Sonntag um 12 Uhr beginnt dann die wohl schwierigste Partie in der laufenden Saison. Beim Tabellenersten, der TTG Mündersbach/Höchstenbach, muss alles perfekt laufen, um vielleicht Punkte mit nach Weitefeld zu nehmen.

Der TuS geht mit Phil Schweitzer, Paul Richter, Jonas Röhrig und Mannschaftsführer Luke Hammer in die Begegnungen des Wochenendes. Was die Weitefelder positiv und zuversichtlich stimmen könnte: Im Hinspiel gab es gegen Oberbieber einen deutlichen 8:2-Erfolg. Gegen den Tabellenführer aus Mündersbach musste sich Weitefeld zwar geschlagen geben, dies aber nur mit einer knappen 4:6-Niederlage.