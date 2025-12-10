Kantersieg zum Jahresabschluss TuS Weitefeld-Langenbach überwintert auf gutem Platz 3 Moritz Hannappel 10.12.2025, 12:11 Uhr

Der TuS Weitefeld-Langenbach feierte zum Jahresabschluss einen 9:1-Kantersieg und sicherte sich so Platz drei zur Winterpause. Mannschaftsführer Luke Hammer und Co. sind zufrieden und blicken nun schon motiviert auf das kommende Jahr.

Der TuS Weitefeld-Langenbach zeigte sich gut erholt von der 1:9-Packung bei Spitzenreiter TTG Mündersbach/Höchstenbach und feierte zum Ende der Hinrunde selbst einen 9:1-Kantersieg beim SV Eintracht Mendig. „Das war der perfekte Schlusspunkt unter einer starken ersten Saisonhälfte“, berichtet Weitefelds Mannschaftsführer Luke Hammer.







