Klares 10:0 gegen Nistertal TuS Weitefeld-Langenbach siegt deutlich 09.02.2025, 16:20 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Der TuS Weitefeld-Langenbach empfing die Sportfreunde aus Nistertal in der heimischen Halle. Ein so deutliches Ergebnis hätten wohl die wenigsten erwartet.

In der Tischtennis-Verbandsoberliga waren die SF Nistertal zu Gast in der Weitefelder Turnhalle. Der TuS Weitefeld-Langenbach konnte, nachdem er letzte Woche ersatzgeschwächt antreten musste, wieder aus den Vollen schöpfen. Aufgrund der Tabellensituation und dem Hinspielergebnis von 7:3 für den TuS, waren die Gastgeber der klare Favorit in dieser Partie.

