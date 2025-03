In der Tischtennis-Verbandsoberliga war die TTSG 76 Wittlich zu Gast in Weitefeld. Für den TuS Weitefeld-Langenbach war es das letzte Heimspiel der Saison. Dementsprechend froh war die Mannschaft um Mannschaftsführer Luke Hammer über den recht deutlichen 8:2-Sieg. Dabei profitierten die Weitefelder von der Verletzung eines Wittlicher Spielers, welcher somit seine beiden Einzel- und seine Doppel-Partie kampflos abgeben musste.

Die Weitefelder starteten also schon mit einer 3:0-Führung in die Begegnung. In den übrigen Partien blieben die Spiele von Phil Schweitzer, Jonas Röhrig, Luke Hammer und Ersatzmann Steffen Sannert teils spannend und teils eindeutig.

„Mit diesem Sieg festigen wir unsere Position in der Tabelle und peilen nun Platz vier als Saisonziel an“, betonte Mannschaftsführer Luke Hammer nach der Begegnung. Für den TuS stehen in der laufenden Saison noch zwei Auswärtsspiele auf dem Programm, in denen die Mannschaft das erklärte Ziel erreichen will.