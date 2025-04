In der Tischtennis-Verbandsoberliga ist die Saison vorbei. Der TuS Weitefeld-Langenbach gewann das letzte Spiel beim Absteiger des TTC Wirges II. Nun steht für den TuS noch das Verbandspokalfinale auf dem Programm.

In der Tischtennis-Verbandsoberliga stand für den TuS Weitefeld-Langenbach das letzte Spiel der Saison an. Die Weitefelder gewannen beim TTC Wirges II mit 6:4 und beendeten die laufende Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Neben den etatmäßigen Spielern Paul Richter und Luke Hammer, bekam der TuS Unterstützung aus der eigenen dritten Mannschaft. Danny Ott und Finn Schütz komplementierten das Quartett beim Auswärtsspiel in Wirges.

„Es ging vor allem um den Spaß am Spiel und den schönen Tischtennissport. Die Punkte waren zweitrangig.“

Luke Hammer, Mannschaftsführer TuS Weitefeld-Langenbach

Für beide Teams ging es in diesem Spiel um nichts mehr. Die Wirgeser standen bereits vor der Partie als Absteiger fest, der TuS Weitefeld-Langenbach hatte Tabellenplatz vier schon sicher. „Es ging vor allem um den Spaß am Spiel und den schönen Tischtennissport. Die Punkte waren zweitrangig“, erklärte TuS-Mannschaftsführer Luke Hammer.

Der Blick des TuS richtet sich nun auf das Verbandspokalfinale am 27. April in Langenlohnsheim, wo sich die Weitefelder für die deutschen Pokalmeisterschaften qualifizieren wollen.