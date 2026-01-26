Mit zwei Anfangsdoppel-Siegen und einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherten sich die Westerwälder nicht nur den dritten Tabellenplatz, sondern unterstrichen auch ihre Ambitionen für die zweite Saisonhälfte.
Lesezeit 1 Minute
Im ersten Spiel der Rückrunde in der Verbandsoberliga, das gleichzeitig auch den Jahresauftakt für den TuS Weitefeld-Langenbach darstellte, konnten die Westerwälder gleich mit einem Sieg starten. „In einer ingesamt kontrollierten Partie“, wie es Mannschaftsführer Luke Hammer beschreibt, setzte sich der TuS verdient mit 8:2 gegen die TTG Daun-Gerolstein durch.