8:2-Heimerfolg gegen TTG Daun TuS Weitefeld gelingt souveräner Start in die Rückrunde Moritz Hannappel 26.01.2026, 12:35 Uhr

Mit zwei Anfangsdoppel-Siegen und einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherten sich die Westerwälder nicht nur den dritten Tabellenplatz, sondern unterstrichen auch ihre Ambitionen für die zweite Saisonhälfte.

Im ersten Spiel der Rückrunde in der Verbandsoberliga, das gleichzeitig auch den Jahresauftakt für den TuS Weitefeld-Langenbach darstellte, konnten die Westerwälder gleich mit einem Sieg starten. „In einer ingesamt kontrollierten Partie“, wie es Mannschaftsführer Luke Hammer beschreibt, setzte sich der TuS verdient mit 8:2 gegen die TTG Daun-Gerolstein durch.







