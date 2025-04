Am Koppelspieltag der Tischtennis-Bezirksliga punkteten die Lokalmatadore aus Himmighofen und Nastätten. Am kommenden Samstag werden dann Frust und Jubel ganz eng beieinander liegen. Im Kreis-Derby geht’s um alles.

In der Tischtennis-Bezirksliga marschieren der TuS 2904 Himmighofen und der VfL Nastätten II auf das entscheidende Derby um den Klassenverbleib zu. Nastättens Damen beenden die Saison mit einem Unentschieden. Die SG Untere Lahn kämpft noch um den Relegationsplatz in der Verbandsliga.Verbandsoberliga DamenRSV Klein-Winternheim – VfL Nastätten 5:5. Starke Leistung zum Saisonende gegen den Tabellenzweiten. Von Anfang an gestaltetenNastättens Damen die Partie offen und ließen die Gastgeber nicht davonziehen. Mit 12:16 Punkten belegt der VfL am Ende Rang fünf in der Tabelle. VfL-Punkte: Angelika Günther/Ulrike Hungerbühler, Julia Minor (2), Günther und Hungerbühler.

Duelle mit den gleiche n Kontrahenten

BezirksligaTuS Himmighofen – TTG Kroppach/Müschenbach 8:2, VfL Nastätten II – SV Alsdorf 5:5, TuS Himmighofen – SV 09 Alsdorf 7:3, VfL Nastätten II – TTG Kroppach/Müschenbach 9:1. Ein Koppelspieltag der besonderen Art stand für Himmighofen und Nastätten II auf dem Spielplan. Beide Teams hatten es mit den gleichen Gegnern zu tun. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Drei Siege und ein Unentschieden standen für die heimischen Teams zu Buche. Himmighofen siegte zwei Mal deutlich, Nastätten musste in einem engen Spiel dem Tabellenvierten Alsdorf einen Punktüberlassen.„Insbesondere gegen Alsdorf haben wir überzeugt. Man fragt sich: warum nicht immer so?“, sagte Himmighofens Spitzenspieler Björn Stötzer. Auch VfL-Kapitän Manuel Lenz war zufrieden: „Gegen Alsdorf waren wir auf Augenhöhe. Gegen Kroppach zeigten wir eine konzentrierte Leistung.“ Für den TuS punkteten: Stötzer / Jens Sommer (2), Andre Reuscher / Christian Wenn (2), Stötzer (4), Reuscher, Wenn (3) und Sommer (3).Für den VfL punkteten: Lenz/Kohl (2), Jan Hendrik Balzer/Daniel Müller, Baltzer (4), Lenz (3), Kohl (3) und Müller.Am letzten Spieltag kommt es am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus in Himmighofen zum entscheidenden Derby um den Relegationsplatz zwischen dem TuS und Nastätten II. Die Ausgangslage ist klar: Nastätten muss gewinnen...