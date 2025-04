TuS Kehrig kommt in B-Klasse bis ins Halbfinale

Einige Überraschungen hat es beider Endrunde im Tischtennis-Verbandspokal gegeben. So freute sich Landskrone Heppingen in der D-Klasse über den Finaleinzug.

Bei der Verbandspokal-Endrunde im Tischtennis im rheinhessischen Langenlonsheim hat B-Klassen-Kreispokalsieger TuS Kehrig überzeugt und ist bis ins Halbfinale gekommen. Nach den Auftaktsiegen gegen VfL Dermbach (4:3) und SG Niederburg (4:1) verloren Stefan Martini, Dieter Angst, Matthias Oerter und Dennis Wallrich gegen den späteren Verbandspokalsieger TTC Wörrtadt im Halbfinale jedoch mit 1:4. Kleiner Wermutstropfen trotz guter Vorstellung für den TuS: Das Spiel um Platz drei verlor der Klub mit 2:4 gegen die TTSG Weigesheim.

In der A-Klasse war für den TTV Andernach im ersten Spiel gegen den FSV Mainz 05 V bereits Endstation. Für den einzigen Punkt in der Viertelfinalpartie sorgte Dimitrij Swidtschenko.

In der C Klasse holte sicht die TTC Torney II den Pokal. Im ersten Spiel schaltete Torney im kreisinternen Duell Kreispokalsieger SG Sinzig/Ehlingen IV mit 4:3 aus. Bester Mann in diesem Spiel war mit zwei Erfolgen im Einzel der Sinziger Sebastian Polch.

TV Landskrone Heppingen schafft es bis ins Finale

In der D-Klasse hat es für den TV Landskrone Heppingen mit dem Finaleinzug einen schönen Erfolg gegeben. Bei der 1:4-Niederlage im Endspiel gegen die TTSG Wittlich IV reichte es allerdings nicht ganz für den großen Coup. Der Erfolg von Heppingen ging vor allen Dingen auf das Konto von Henrik Witsch, der alle seine Einzel und an der Seite von Michael Unger bis auf das Finale auch die Doppel gewann.

E-Klassen-Nachrücker TTG Breisig III verlor sein Auftaktmatch mit 3:4 gegen die fünfte Mannschaft der SG Frei-Laubersheim. TTG-Spieler Michael Lohner gewann dabei seine beiden Einzel und das Doppel an der Seite von Kevin Soural.