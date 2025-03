In der Tischtennis-Rheinlandliga wird die Hoffnung für Schlusslicht TTV Andernach auf den Klassenverbleib immer geringe, denn Andernacher verloren mit 3:7 das wichtige Spiel bei Aufsteiger TTC Ockenfels.

„Der Druck ist einfach zu groß, wir konnten die sich bietenden Chancen nicht nutzen“, fasste Andernachs Martin Link zusammen. Bestens in Form zeigte sich mit zwei Siegen am Spitzenpaarkreuz Dimitrij Swidtschenko, der gemeinsam mit Eugen Buchmüller auch den dritten Punkt im Doppel holte. Rein theoretisch ist der Klassenverbleib für die Andernacher mit acht Punkten aus den verbleibenden vier Spielen noch möglich, was aber äußerst unwahrscheinlich ist.

Mendig gewinnt Derby gegen Sinzig 6:4

Ligakonkurrent Eintrach Mendig setzte sich derweil mit 6:4 im Derby gegen die SG Sinzig/Ehlingen durch. Lukas Kalt und Jan Hillesheim verbuchten dabei an der Spitze eine blitzsaubere 4:0-Bilanz und gewannen auch ihr gemeinsames Doppel. Stärkster Mann auf Sinziger Seite war Christian Ehlers mit zwei Siegen am unteren Paarkreuz. „Das war sehr knapp, aber wir sind froh, dass wir das gewonnen haben“, sagte Mendigs Mannschaftsführer Lukas Kalt.

Dagegen verlor die Mendiger Reserve in der Bezirksoberliga mit argen Personalnöten ihr Spiel im Vereinsvergleich gegen die Sinziger Zweite mit 1:9. „Wir waren da einfach nicht stark genug besetzt“, sagte Steven Schneider, der mit gleich zwei Niederlagen im Einzel und zwei Niederlagen im Doppel gegen Christian Ehlers ein kleines Trauma wegstecken musste.

DJK Ochtendung rückt dem Abstieg näher

Keinen Boden gutmachen konnte im Kampf um den Klassenverbleib die DJK Ochtendung, die trotz zweier Erfolge von Steven Brixius und gleich zwei gewonnen Anfangsdoppeln mit 4:6 gegen den TTC Karla verlor. Anschließend unterlag Ochtendung auch Favorit TTC Mülheim II mit 2:8.

In der Bezirksliga zeigte Mitfavorit TTG Pellenz bei seinen beiden Auftritten eine durchwachsene Leistung. Zwar setzte sich die TTG dank zweier Erfolge von Alexander Döll knapp mit 6:4 beim TTC Ockenfels II durch, verlor dann aber das wichtige Duell beim SV Rheinbreitbach mit 3:7. Im Rennen um die Meisterschaft hat die TTG Pellenz damit möglicherweise entscheidenden Boden verloren.