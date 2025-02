Spitzenspiel in Kottenheim TTV Andernach macht sich wenig Hoffnungen Bernd Linnarz 20.02.2025, 11:27 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Tischtennis-Rheinlandligist Eintracht Mendig hat mehrfachen Grund zur Freude. Zum einen ist auch der kommende Gegner, der TTG Torney, schlagbar. Es wäre der vierte Sieg in Folge. Die Freude gilt aber auch einem rumänischen Abwehrzauberer.

In der Tischtennis-Rheinlandliga hat Eintracht Mendig zuletzt dreimal hintereinander gewonnen. „Wir wollen diesen Rhythmus beibehalten“, sagt Mendigs Mannschaftsführer Lukas Kalt vor der Partie gegen den Abstiegskandidaten TTG Torney, die am Samstag um 19 Uhr in der Sporthalle der Pfarrer-Bechtel-Schule in Mendig über die Bühne geht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen