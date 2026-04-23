Auf ihrem Ziel haben sie nie einen Hehl gemacht, doch wie sich die Tischtennisspieler der TTG Mündersbach/Höchstenbach die Meisterschaft in der Verbandsoberliga gesichert haben, war doch beeindruckend. Das letzte Saisonspiel wird zum Schaulaufen.
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Noch ein letztes Mal gehen die Tischtennisspieler der TTG Mündersbach/Höchstenbach in der Verbandsoberliga an die Platte, dann haben sie ihre Mission erfüllt. Schon zwei Spieltage vor dem Saisonende stand fest, dass den Westerwäldern die Meisterschaft und damit die angestrebte Rückkehr in die Oberliga nicht mehr zu nehmen ist.