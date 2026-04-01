Nur eine Niederlage kassiert
TTG Mündersbach/Höchstenbach feiert Aufstieg
Die TTG Mündersbach/Höchstenbach mit (von links) Jonas Weber, Olaf Weigold, Pawel Foltanowicz, Kapitän Paul Koschay und Thore Fr
Die TTG Mündersbach/Höchstenbach mit (von links) Jonas Weber, Olaf Weigold, Pawel Foltanowicz, Kapitän Paul Koschay und Thore Fries hat sich die Meisterschaft in der Verbandsoberliga gesichert. Zum Kader gehört außerdem Nikola Grujic.
Sebastian Oettgen

Großer Erfolg für die TTG Mündersbach/Höchstenbach: Zwei Spieltage vor Saisonende steht bereits die Meisterschaft in der Tischtennis-Verbandsoberliga Rheinland/Rheinhessen fest. In der nächsten Spielzeit geht es für die TTG in der Oberliga weiter.

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Die TTG Mündersbach/Höchstenbach hat es geschafft: Zwei Spieltage vor Schluss ist der Mannschaft die Meisterschaft in der Tischtennis-Verbandsoberliga Rheinland/Rheinhessen nicht mehr zu nehmen. Durch diesen Erfolg machte die TTG ebenso den Aufstieg in die Oberliga perfekt.

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