Großer Erfolg für die TTG Mündersbach/Höchstenbach: Zwei Spieltage vor Saisonende steht bereits die Meisterschaft in der Tischtennis-Verbandsoberliga Rheinland/Rheinhessen fest. In der nächsten Spielzeit geht es für die TTG in der Oberliga weiter.
Lesezeit 1 Minute
Die TTG Mündersbach/Höchstenbach hat es geschafft: Zwei Spieltage vor Schluss ist der Mannschaft die Meisterschaft in der Tischtennis-Verbandsoberliga Rheinland/Rheinhessen nicht mehr zu nehmen. Durch diesen Erfolg machte die TTG ebenso den Aufstieg in die Oberliga perfekt.