In der Tischtennis-Bezirksoberliga empfängt die SG Sinzig/Ehlingen II am Freitag (20 Uhr) in der Jahnhalle die TTG Moseltal. Während die Sinziger den Klassenverbleib bereits festgezurrt haben, benötigen die Gäste noch Punkte. Richtig gefordert ist in der Bezirksliga die TTG Kalenborn/Altenahr, die gleich drei Spiele vor der Brust hat. Am Freitag (20 Uhr) spielt die TTG bei Eintracht Mendig III im Kellerduell. Am Samstag folgen dann in der Sporthalle Ahrbrück zunächst ab 16 Uhr das Derby gegen die TTF Remagen und dann ab 18:15 Uhr das Spiel gegen den TTC Rheinbrohl. „Gegen Mendig und Remagen wollen wir sehen, dass wir da noch Punkte ergattern können, in der verlegten Partie gegen Rheinbrohl dürfte die Luft dann raus sein“, sagt Kalenborns Mannschaftsführer Frank Rothhaß. Der Abstieg aus der Liga wird sich für die Mannschaft eh nicht mehr verhindern lassen.