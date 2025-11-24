Winter in bestechender Form
TTG Bingen wird einmal mehr vermöbelt
Verpassten trotz einer guten Doppelleistung den optimalen Start für die TTG Bingen: Lea Rakovac und Choi Yelin (vorne).
Petra Steyer

Gegen diesen starken Gegner war nicht mehr drin. Die TTG Bingen musste sich in der Frauen-Bundesliga dem starken TSV Dachau geschlagen geben. Die derzeit beste europäische Tischtennisspielerin begeisterte dabei das Publikum.

Die Hoffnung der Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim, dem klaren Erfolg in Weinheim den ersten Heimsieg folgen zu lassen, zerstoben. Das Team verlor gegen den TSV Dachau mit 2:6, bleibt aber als Vierter in den Play-off-Plätzen der Bundesliga.

