TTG Bingen wird einmal mehr vermöbelt

Gegen diesen starken Gegner war nicht mehr drin. Die TTG Bingen musste sich in der Frauen-Bundesliga dem starken TSV Dachau geschlagen geben. Die derzeit beste europäische Tischtennisspielerin begeisterte dabei das Publikum.
Lesezeit 1 Minute
Die Hoffnung der Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim, dem klaren Erfolg in Weinheim den ersten Heimsieg folgen zu lassen, zerstoben. Das Team verlor gegen den TSV Dachau mit 2:6, bleibt aber als Vierter in den Play-off-Plätzen der Bundesliga.