Ihre Ziele hat die TTG Bingen verpasst, doch mit einem Paukenschlag beendete sie die Saison. Vor 130 begeisterten Fans ärgerten die Bingerinnen den Deutschen Dauer-Meister.
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Es schien zu laufen wie schon häufig zuvor: Karolina Mynarova hatte gegen Kathrin Mühlbach einen 0:2-Satzrückstand wettgemacht, besaß im fünften Durchgang beim 10:8 und 11:10 drei Matchbälle, nutzte aber keinen davon. Die Tischtennisspielerin des Bundesligisten TTG Bingen/Münster-Sarmsheim, die in der Saison erst ein Einzel gewonnen hatte, drohte erneut, ein Spiel auf den letzten Drücker zu verlieren.