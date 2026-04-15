Überraschendes 5:5 TTG Bingen knöpft Überteam den ersten Saisonpunkt ab Gert Adolphi 15.04.2026, 11:43 Uhr

i Shi Qi (links) und Elena Kuzmina holten einen extrem wichtigen Punkt im Doppel für die TTG Bingen. Petra Steyer

Ihre Ziele hat die TTG Bingen verpasst, doch mit einem Paukenschlag beendete sie die Saison. Vor 130 begeisterten Fans ärgerten die Bingerinnen den Deutschen Dauer-Meister.

Es schien zu laufen wie schon häufig zuvor: Karolina Mynarova hatte gegen Kathrin Mühlbach einen 0:2-Satzrückstand wettgemacht, besaß im fünften Durchgang beim 10:8 und 11:10 drei Matchbälle, nutzte aber keinen davon. Die Tischtennisspielerin des Bundesligisten TTG Bingen/Münster-Sarmsheim, die in der Saison erst ein Einzel gewonnen hatte, drohte erneut, ein Spiel auf den letzten Drücker zu verlieren.







Artikel teilen

Artikel teilen