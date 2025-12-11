Knappes Ergebnis in Berlin? TTG Bingen ist Gast beim Titelsammler Gert Adolphi 11.12.2025, 11:00 Uhr

Die Tischtennis-Bundesliga der Frauen erwartet ein spannendes Duell: Kann Bingen dem ungeschlagenen Serienmeister Berlin ein Bein stellen?

Die wohl schwerste Aufgabe, die die Bundesliga zu bieten hat, wartet auf die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim. Am Sonntag, 13 Uhr, sind sie beim Titelsammler TTC Berlin zu Gast. Zehnmal wurde das Team aus der Hauptstadt seit 2014 Deutscher Meister, ebenso oft gewann es den Pokal und feierte zudem sechs Erfolge in der Champions League.







