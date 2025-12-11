TTG Bingen ist Gast beim Titelsammler

Die Tischtennis-Bundesliga der Frauen erwartet ein spannendes Duell: Kann Bingen dem ungeschlagenen Serienmeister Berlin ein Bein stellen?
Lesezeit 1 Minute
Die wohl schwerste Aufgabe, die die Bundesliga zu bieten hat, wartet auf die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim. Am Sonntag, 13 Uhr, sind sie beim Titelsammler TTC Berlin zu Gast. Zehnmal wurde das Team aus der Hauptstadt seit 2014 Deutscher Meister, ebenso oft gewann es den Pokal und feierte zudem sechs Erfolge in der Champions League.