Play-offs in Gefahr TTG Bingen am Doppelspieltag unter Druck Gert Adolphi 29.01.2026, 10:22 Uhr

i Auf sie kommt es am Doppelspieltag an: Lea Rakovac von der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim. Petra Steyer

Alles oder nichts: Die TTG Bingen steht vor zwei entscheidenden Partien. Nach der bitteren Heimniederlage gegen Weil zählt jeder Punkt. Kann Lea Rakovac die Wende bringen?

Die 2:6-Heimniederlage gegen Bundesliga-Schlusslicht ESV Weil hat die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim unter Druck gesetzt. Ihr Ziel, die Play-offs zu erreichen, ist in Gefahr. Wenn die fünftplatzierte TTG am Freitag, 18 Uhr, bei der DJK Kolbermoor und am Sonntag, 14 Uhr, beim TSV Dachau leer ausgeht, droht der vierte Platz, der zum Erreichen der Saisonverlängerung notwendig ist, in weite Ferne zu rücken.







