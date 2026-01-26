Binger Trainer ärgert sich TTG beschert dem Schlusslicht die ersten Punkte Gert Adolphi 26.01.2026, 12:49 Uhr

i Im Doppel einen Matchball vergeben, im Einzeln chancenlos: Karolina Mynarova von der TTG Bingen erwischte keinen guten Tag gegen den ESV Weil. Petra Steyer

Diese Niederlage war vermeidbar, und sie schmerzt: Für die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim endete das erste Heimspiel des Jahres frustrierend.

Die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim haben dem ESV Weil zu den ersten Punkten in der laufenden Bundesliga-Saison verholfen. „Das ist eine maßlose Enttäuschung“, sagte Peter Engel nach der 2:6-Heimniederlage. „Es tut weh.“ Der TTG-Trainer hatte seine Doppel umgestellt, räumte ein, damit ins Risiko gegangen zu sein, doch dass sein Team beide Eingangspartien verlor, war vermeidbar.







