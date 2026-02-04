Niederlagen in Rheinhessen TTC Wirges verpatzt Start in die Rückrunde Marco Rosbach 04.02.2026, 19:38 Uhr

i Spielerisch sei die Leistung nicht schlecht gewesen, fand Dominic Stendebach. Doch die Punkteausbeute zum Start in die Rückrunde ließ bei seinen Wirgesern zu wünschen übrig. Marco Rosbach

Den Start in die Rückrunde hatte sich Tischtennis-Oberligist TTC Wirges anders vorgestellt. Nach zwei Niederlagen setzen die Westerwälder jetzt auf ihren Vorteil in eigener Halle, um sich wieder nach oben zu orientieren.

Nach langer Pause ist Tischtennis-Oberligist TTC Wirges in die Rückrunde gestartet – und musste zwei Enttäuschungen verdauen. Sowohl beim DJK SV RW Finthen als auch beim RSV Klein-Winternheim mussten sich die Westerwälder mit 3:7 geschlagen geben. Die Chance, es besser zu machen und an die guten Leistungen der Hinrunde anzuknüpfen, hat das Team um Kapitän Dominic Stendebach am Samstag (17 Uhr) zu Hause gegen die TTF Illtal II, die als ...







