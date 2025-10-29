Knappe Niederlage gegen Nassau TTC Wirges verpasst den nächsten Derby-Coup 29.10.2025, 09:44 Uhr

Aufgeben gilt nicht, wenn es nicht nur um Punkte in der Oberliga geht, sondern im Derby gegen den Nachbarn auch um jede Menge Prestige. Das beherzigten die Tischtennisspieler des TTC Wirges gegen den TV 1860 Nassau.

Im einzigen verbliebenen Derby in der Tischtennis-Oberliga musste sich der TTC Wirges dem ambitionierten TV 1860 Nassau knapp mit 4:6 geschlagen geben. „Leider gingen die ersten drei Fünfsatzspiele alle an die Nassauer, weshalb es schwierig war, diese drei fehlenden Punkte zu kompensieren“, bilanzierte Dominic Stendebach, Nummer eins und Mannschaftsführer der Westerwälder.







