Gesamtbilanz trotzdem positiv TTC Wirges verliert letztes Derby gegen Nassau klar Marco Rosbach 22.04.2026, 12:34 Uhr

i Zum Saisonabschluss mussten sich Dominic Stendebach und der TTC Wirges zwar klar beim TV 1860 Nassau geschlagen geben. Am positiven Gesamteindruck in dieser Saison änderte das aber nichts. Andreas Hergenhahn

Zum letzten Mal haben sich die Wege des TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga mit denen des TV 1860 Nassau. Ihr Ziel erreichten die Westerwälder in diesem finalen Derby nicht, die Saisonbilanz fiel dennoch positiv aus.

Mit dem Gastspiel beim TV 1860 Nassau wartete die letzte Aufgabe der Saison auf den Tischtennis-Oberligisten TTC Wirges. „Vor allem jedoch stand das Spiel unter dem Zeichen Abschied“, betonte Dominic Stendebach, der Kapitän der Westerwälder. Hintergrund: Nach vielen Jahrzehnten zieht sich der Macher des TV Nassau, Erwin Gabel, zurück, wodurch es in Zukunft kein Nassauer Oberliga-Team mehr geben wird.







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