Zum letzten Mal haben sich die Wege des TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga mit denen des TV 1860 Nassau. Ihr Ziel erreichten die Westerwälder in diesem finalen Derby nicht, die Saisonbilanz fiel dennoch positiv aus.
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Mit dem Gastspiel beim TV 1860 Nassau wartete die letzte Aufgabe der Saison auf den Tischtennis-Oberligisten TTC Wirges. „Vor allem jedoch stand das Spiel unter dem Zeichen Abschied“, betonte Dominic Stendebach, der Kapitän der Westerwälder. Hintergrund: Nach vielen Jahrzehnten zieht sich der Macher des TV Nassau, Erwin Gabel, zurück, wodurch es in Zukunft kein Nassauer Oberliga-Team mehr geben wird.