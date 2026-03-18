Kantersieg gegen Nünschweiler TTC Wirges schiebt sich vor und hat Lust auf mehr Marco Rosbach 18.03.2026, 16:14 Uhr

i Dominic Stendebach hat sich mit dem TTC Wirges auf Platz drei der Tischtennis-Oberliga vorgeschoben. Marco Rosbach

Drei Spiele hat der TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga noch vor der Brust – und jede Menge Lust, die aktuell starke Form weiter in Siege umzumünzen. Zuletzt haben sich die Westerwälder schon auf Platz drei vorgeschoben.

Nach dem nervenaufreibenden 6:4 im Heimspiel gegen Simmern, das den Klassenverbleib sicherte, ging es für den Tischtenis-Oberligisten TTC Wirges abermals in eigener Halle gegen den TTC Nünschweiler. Nach dem 5:5 der Hinrunde rechneten die Westerwälder wieder mit einem knappen Spiel.







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