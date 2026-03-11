Nach dem Heimsieg in „fremder“ Halle gegen Simmern kann der TTC Wirges nicht nur für ein weiteres Jahr in der Tischtennis-Oberliga planen, sondern auch noch den ein oder anderen Platz gutmachen. Matchwinner war der aufgerückte Luca Schneider.
Lesezeit 2 Minuten
Nach vierwöchiger Pause hat sich der TTC Wirges mit einem 6:4-Heimsieg gegen den VfR Simmern in der Tischtennis-Oberliga zurückgemeldet. Das Heimspiel musste zwar zum befreundeten Verein nach Nentershausen verlegt werden, sollte aber nichtsdestotrotz Klarheit bringen.