Nach Sieg gegen Simmern TTC Wirges ist (fast) sicher und schielt nach oben Marco Rosbach 11.03.2026, 11:04 Uhr

i Haben den Klassenverbleib so gut wie sicher und richten jetzt den Blick nach oben: die Wirgeser Oberligaspieler (von links) Vincent Schwickert, Dominic Stendebach, Luca Schneider und Janus Horn. Stendebach, TTC Wirges

Nach dem Heimsieg in „fremder“ Halle gegen Simmern kann der TTC Wirges nicht nur für ein weiteres Jahr in der Tischtennis-Oberliga planen, sondern auch noch den ein oder anderen Platz gutmachen. Matchwinner war der aufgerückte Luca Schneider.

Nach vierwöchiger Pause hat sich der TTC Wirges mit einem 6:4-Heimsieg gegen den VfR Simmern in der Tischtennis-Oberliga zurückgemeldet. Das Heimspiel musste zwar zum befreundeten Verein nach Nentershausen verlegt werden, sollte aber nichtsdestotrotz Klarheit bringen.







Artikel teilen

Artikel teilen