Coup von Michel Müller und Co. TTC Wirges II kehrt in die Verbandsoberliga zurück Marco Rosbach 20.05.2026, 10:44 Uhr

i Michel Müller spielte in Idar-Oberstein seine Erfahrung aus und war einer der Erfolgsgaranten des TTC Wirges II. Marco Rosbach

Mit zwei Siegen und einem Remis hat sich der TTC Wirges II den Aufstieg in die Verbandsoberliga gesichert. Der Erfolg in der Relegation kam nicht von ungefähr. Über Monate hat sich das Team gesteigert und jetzt die Früchte seiner Arbeit geerntet.

Mit einer herausragenden Teamleistung hat die zweite Mannschaft des TTC Wirges in Idar-Oberstein die Aufstiegsrelegation gewonnen und damit die direkte Rückkehr in die Verbandsoberliga perfekt gemacht. Zwar galt das Team nicht unbedingt als Favorit, doch der Erfolg kam keineswegs zufällig.







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