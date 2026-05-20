Mit zwei Siegen und einem Remis hat sich der TTC Wirges II den Aufstieg in die Verbandsoberliga gesichert. Der Erfolg in der Relegation kam nicht von ungefähr. Über Monate hat sich das Team gesteigert und jetzt die Früchte seiner Arbeit geerntet.
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Mit einer herausragenden Teamleistung hat die zweite Mannschaft des TTC Wirges in Idar-Oberstein die Aufstiegsrelegation gewonnen und damit die direkte Rückkehr in die Verbandsoberliga perfekt gemacht. Zwar galt das Team nicht unbedingt als Favorit, doch der Erfolg kam keineswegs zufällig.