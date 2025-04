Am letzten Spieltag gilt’s für den TTC Wirges: Nach der 2:8-Niederlage gegen Klein-Winternheim haben die Westerwälder am letzten Spieltag die Chance, zu Hause gegen Leiselheim den Klassenverbleib in der Tischtennis-Oberliga perfekt zu machen.

Vor einem Jahr rettete sich der TTC Wirges auf den letzten Drücker in die Relegation und machte den Klassenverbleib in der Tischtennis-Oberliga über diesen Umweg letztlich perfekt. In dieser Saison läuft es insgesamt besser, doch noch sind die Westerwälder nicht durch. Immerhin haben sie es im letzten Spiel gegen den Tabellenvorletzten TV Leiselheim (Sa., 18 Uhr, in Wirges) selbst in der Hand, einer erneuten Relegationsteilnahme aus dem Weg zu gehen.

Absagen von Asghir-Gill und Schwickert

Eigentlich wollten die Wirgeser im Heimspiel gegen den RSV Klein-Winternheim bereits die letzten Zweifel ausräumen, mussten sich aber zu Hause mit 2:8 geschlagen geben. „Bereits am Tag vor dem Spiel gegen standen die Zeichen äußerst ungünstig“, berichtete Spitzenspieler Dominic Stendebach. Da Walli Asghir-Gill und Vincent Schwickert krankheitsbedingt erneut ausfielen, rückten Yannik Stendebach aus der dritten und Stefan Stanev aus der vierten Mannschaft auf. Bei den Gästen fehlte hingegen nur Marco Gottwald, ansonsten traten sie in Bestbesetzung an. Yannik Stendebach und Stefan Stanev waren im Doppel gegen Björn Baum und Jurij Magit keine Chance, während Dominic Stendebach und Janus Horn nach 2:1-Führung ebenfalls den Rheinhessen zum Sieg gratulieren mussten. Nach dem 0:2-Start ging es in die Einzel, wo Dominic Stendebach Jurij Magit souverän mit 3:0 bezwang, Horn jedoch keine Chance gegen den Spitzenspieler Björn Baum hatte (0:3). Im hinteren Paarkreuz spielte Yannik Stendebach stark auf und führte bereits 2:1 gegen Yves Besier, brachte seinen Vorsprung aber nicht durch. Er verlor den fünften Satz denkbar knapp mit 9:11.

„Es besteht kein Bedarf, den Kopf in den Sand zu stecken.“

Dominic Stendebach, Spitzenspieler TTC Wirges

Stefan Stanev versuchte alles gegen Jan Kämmerer, blieb jedoch beim 0:3 abermals chancenlos. In der zweiten Einzelrunde ein ähnliches Bild: Dominic Stendebach verlor mit 0:3 gegen Baum, dafür gewann Horn mit 3:1 gegen Magit. Im hinteren Paarkreuz gab es zwei weitere 0:3-Niederlagen. „Wenn man bedenkt, dass ich als einziger Spieler im angestammten Paarkreuz stand, ist dieses Ergebnis jedoch völlig in Ordnung“, sagte Dominic Stendebach. „Es besteht kein Bedarf, den Kopf in den Sand zu stecken.“ Zu hoffen sei nur, dass Asghir-Gill und Schwickert bis Samstag wieder fit werden, um gegen Leiselheim den Klassenverbleib endgültig perfekt zu machen.

TTC Wirges – RSV Klein-Winternheim 2:8. Yannik Stendebach/Stefan Stanev – Björn Baum/Jurij Magit 3:11, 9:11, 2:11; Dominic Stendebach/Janus Horn – Jan Kämmerer/Yves Besier 11:9, 8:11, 12:10, 7:11, 5:11; D. Stendebach – Magit 11:3, 11:2, 11:8; Horn – Baum 1:11, 5:11, 5:11; Y. Stendebach – Besier 8:11, 11:5, 11:6, 6:11, 9:11; Stanev – Kämmerer 6:11, 6:11, 6:11; D. Stendebach – Baum 5:11, 8:11, 8:11; Horn – Magit 11:4, 9:11, 11:5, 11:7; Y. Stendebach – Kämmerer 5:11, 3:11, 6:11; Stanev – Besier 7:11, 8:11, 4:11.