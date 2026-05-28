Pfingstturnier in Wirges TTC-Spitzenduo Schwickert und Stendebach trumpft auf Marco Rosbach 28.05.2026, 15:56 Uhr

i Nicht zu bremsen beim Pfingstturnier: Vincent Schwickert (Foto) entschied die S-Klasse für sich und dominierte auch im Doppel an der Seite seines Teamkollegen Dominic Stendebach, den er im Einzelfinale bezwang. Andreas Hergenhahn

Tradition schlägt Temperatur, mag diese auch noch so sommerlich sein: Wenn der TTC Wirges zum Pfingstturnier bittet, folgt die Tischtennis-Gemeinde und sorgt an drei Tagen für rund 700 Spielen. Der Zuspruch ist riesig, genauso der sportliche Erfolg.

Wer dieser Tage aufs Freibad verzichtet und es stattdessen vorzieht, seine Zeit in einer Turnhalle zu verbringen, der muss für seinen Sport wahrlich brennen. Bei den Tischtennisbegeisterten aus der Region und weiter darüber hinaus mag das Wetter noch so gut sein, doch wenn der TTC Wirges zum Pfingstturnier bittet, dann spielen Wind und Wetter, aber auch herrlicher Sonnenschein keine Rolle.







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