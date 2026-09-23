Traumstart in Frauen-Oberliga TTC Nentershausen zeigt Ex-Bundesligist die Grenzen auf Marco Rosbach 23.09.2026, 10:36 Uhr

i Dem überzeugenden 7:3-Erfolg in Saarbrücken ließen die Talente des TTC Nentershausen einen 10:0-Kantersieg in Saarlouis-Fraulautern folgen. Michael Breuer

Dass sie das Zeug dazu haben, in der Tischtennis-Oberliga der Frauen mitzuhalten, haben die jungen Spielerinnen des TTC Nentershausen in der Vorsaison unter Beweis gestellt. Jetzt setzten sie zum Auftakt der neuen Runde gleich zwei Ausrufezeichen.

Einen Saisonauftakt nach Maß haben die Tischtennisspielerinnen des TTC Nentershausen in der Oberliga Südwest erwischt: Vom Koppelspieltag im Saarland kehrte das junge TTC-Team mit der Maximalausbeute von vier Punkten zurück. Dem 7:3-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken-TT ließ der Vorjahresaufsteiger ein 10:0 beim Ex-Bundesligisten TTSV Saarlouis-Fraulautern folgen.







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