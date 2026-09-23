Dass sie das Zeug dazu haben, in der Tischtennis-Oberliga der Frauen mitzuhalten, haben die jungen Spielerinnen des TTC Nentershausen in der Vorsaison unter Beweis gestellt. Jetzt setzten sie zum Auftakt der neuen Runde gleich zwei Ausrufezeichen.
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Einen Saisonauftakt nach Maß haben die Tischtennisspielerinnen des TTC Nentershausen in der Oberliga Südwest erwischt: Vom Koppelspieltag im Saarland kehrte das junge TTC-Team mit der Maximalausbeute von vier Punkten zurück. Dem 7:3-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken-TT ließ der Vorjahresaufsteiger ein 10:0 beim Ex-Bundesligisten TTSV Saarlouis-Fraulautern folgen.