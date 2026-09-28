Großer Kampf ohne Happy End TTC Nentershausen wehrt sich gegen erste Niederlage Marco Rosbach 28.09.2026, 18:00 Uhr

i Magdalena Breuer gewann ihre beiden Einzel im Heimspiel gegen den RSV Klein-Winternheim. Zu einem Erfolg für den TTC Nentershausen hat es aber nicht ganz gereicht. Andreas Hergenhahn

Nach zwei Auswärtssiegen im Saarland endete das erste Heimspiel der Saison mit einer Enttäuschung für das junge Frauenteam des TTC Nentershausen. Doch auch gegen Klein-Winternheim ließ der Oberligist sein Potenzial aufblitzen.

Am dritten Spieltag der Tischtennis-Oberliga Südwest hat es auch das junge Frauenteam des TTC Nentershausen erwischt. In seinem ersten Heimspiel der Saison musste der Vorjahresaufsteiger die erste Niederlage hinnehmen und unterlag dem erwartet starken RSV Klein-Winternheim mit 3:7.







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