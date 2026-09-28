Nach zwei Auswärtssiegen im Saarland endete das erste Heimspiel der Saison mit einer Enttäuschung für das junge Frauenteam des TTC Nentershausen. Doch auch gegen Klein-Winternheim ließ der Oberligist sein Potenzial aufblitzen.
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Am dritten Spieltag der Tischtennis-Oberliga Südwest hat es auch das junge Frauenteam des TTC Nentershausen erwischt. In seinem ersten Heimspiel der Saison musste der Vorjahresaufsteiger die erste Niederlage hinnehmen und unterlag dem erwartet starken RSV Klein-Winternheim mit 3:7.