Beim TTC Nentershausen stehen Talente hoch im Kurs. Mit ihrer jungen Mannschaft wollen die Aufsteigerinnen in der Tischtennis-Oberliga bestehen und nehmen sich für das erste Heimspiel viel vor.

Nach der 2:8-Niederlage bei der TSG Zellertal steht für die Frauen des TTC Nentershausen das erste Oberliga-Heimspiel an. Am Samstag (17 Uhr) empfängt der Aufsteiger den SV Remmesweiler in der Freiherr-vom-Stein-Halle.

Vorfreude auf erstes Heimspiel ist groß

Man sei auch gegen die Gäste aus dem Saarland kein Favorit, glaubt Mannschaftsführerin Carina Beck. „Besonders das hintere Paarkreuz wird es schwer haben, und unsere Nummer eins und zwei müssen sich noch an die veränderte Spielweise gewöhnen“, sagt sie. „Aber wir sind guter Stimmung und freuen uns auf unser erstes Heimspiel.“

Beim Auftakt in Zellertal punkteten Magdalena Breuer und Paula Beck im Doppel, den zweiten Punkt holte Breuer im Einzel. „Das Ergebnis war sehr deutlich, aber wir können zufrieden sein, denn die Spiele waren auf hohem Niveau und gerade im vorderen Paarkreuz sehr eng“, bilanziert Carina Beck und weist auf eine Besonderheit hin: „Außer Regina Färber und mir sind alle noch Jugendspieler, Nala Alhäuser ist sogar noch U13.“