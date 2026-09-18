Einen Oberliga-Auftakt mit Bundesliga-Flair haben die Tischtennisspielerinnen des TTC Nentershausen vor sich. Im Saarland treffen sie auf einen Gegner, deren Männer zuletzt das Nonplusultra waren, und einen früheren Kroppacher Erstliga-Konkurrenten.
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Für die Tischtennisspielerinnen des TTC Nentershausen beginnt an diesem Wochenende die zweite Saison in der Oberliga Südwest. Zum Auftakt wartet gleich ein Koppelspieltag im Saarland: Am Samstag (17 Uhr) tritt der TTC beim Traditionsverein 1. FC Saarbrücken-TT an, dessen Männer in der vergangenen Saison das Triple TgQPHd|||[] aus Deutscher Meisterschaft, Pokal und Champions League gewonnen haben.