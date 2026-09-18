Auftakt mit Bundesliga-Flair TTC Nentershausen startet in die zweite Oberliga-Saison Marco Rosbach 18.09.2026, 15:18 Uhr

i Die Mannschaft des TTC Nentershausen, hinten von links: Regina Färber, Katharina Wisser, Carina Beck, Nala Alhäuser; vorne von links: Paula Beck, Magdalena Breuer, Elif Keskindir, Meryem Celik. Es fehlen: Ariane Freisberg, Anna Radenbach. André Frink, TTC Nentershausen

Einen Oberliga-Auftakt mit Bundesliga-Flair haben die Tischtennisspielerinnen des TTC Nentershausen vor sich. Im Saarland treffen sie auf einen Gegner, deren Männer zuletzt das Nonplusultra waren, und einen früheren Kroppacher Erstliga-Konkurrenten.

Für die Tischtennisspielerinnen des TTC Nentershausen beginnt an diesem Wochenende die zweite Saison in der Oberliga Südwest. Zum Auftakt wartet gleich ein Koppelspieltag im Saarland: Am Samstag (17 Uhr) tritt der TTC beim Traditionsverein 1. FC Saarbrücken-TT an, dessen Männer in der vergangenen Saison das Triple TgQPHd|||[] aus Deutscher Meisterschaft, Pokal und Champions League gewonnen haben.







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