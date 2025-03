TTC Mülheim stemmt einmal mehr ein Großturnier

i Eine tolle Erfahrung für Sophia Matz. Das Talent spielte bis vergangene Saison noch in Mülheim und hatte beim Top12-Finale sozusagen Heimrecht. Wolfgang Heil

Beim Top12-Bundesranglistenturnier des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in der Philipp-Heift-Halle in Mülheim-Kärlich haben sich Jonas Rinderer (Jungen 15, Ruhmannsfelden), Eva Gao (Mädchen 15, Oberstdorf), Lleyton Ullmann (Jungen 19, Hamburg) und Eireen Kalaitzidou (Mädchen 19, Düsseldorf) mit den Titeln gekrönt. Der TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof als Durchführer und der TTV Rheinland/Rheinhessen als Ausrichter sorgten bei dem Turnier der besten Nachwuchsspieler Deutschlands für ausgezeichnete Rahmenbedingungen.

Joachim Rünz, Vorsitzender des TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof

„Das ist sportlich eine hochkarätige Veranstaltung, ein absolutes Highlight. Ich glaube, zum letzten Mal hat das hier der TV Kärlich vor über 20 Jahren ausgerichtet. So etwas richtet man nur einmal im sportlichen Leben aus.“ Bei Joachim Rünz, dem Vorsitzenden des TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof, war schon ein wenig Stolz zu spüren, dass ausgerechnet der TTC gefragt und ausgewählt wurde für das Bundesfinale.

Die Region 7 (von insgesamt sieben Regionen in Deutschland), wozu neben dem Verband Rheinland/Rheinhessen auch das Saarland und die Pfalz gehören, war dran fürs Top 12 des Nachwuchses. 2023 richtete der Verein aus Mülheim schon die deutsche Pokalmeisterschaft aus, auch eine riesige Veranstaltung. „Man benötigt dafür natürlich einen Verein, der die Hallenkapazitäten und der Erfahrung mit der Ausrichtung von Großturnieren hat“, weiß Rünz – und sein Klub ist prädestiniert dafür.

Für Sophia Matz ist es ein Heimspiel

In Mülheim dabei war in der Altersklasse 15 auch Sophia Matz. Das Tischtennistalent hat bis zur vergangenen Saison noch für den TTC gespielt, verließ den Klub aber, weil Mülheim seine Mannschaft aus der Regionalliga abgemeldet hat. Dennoch war es für Matz ein „Heimspiel“. Das Ziel sei es gewesen, ordentlich mitspielen zu können, erklärte Rünz, „und das hat gut geklappt“. Matz landete auf dem elften Platz.

Zwei weitere Spieler aus dem Verband Rheinland/Rheinhessen haben sich für die Top 12 qualifiziert und waren in Mülheim dabei: Hannah Krießbach, Vereinskollegin von Matz beim TTC Wirges, belegte in der Altersklasse 19 ebenfalls den elften Rang. Beide, Krießbach und Matz, gewannen jeweils zwei Einzel. Der für Mainz 05 spielende Ole Kaspers erreichte in der Jungen-19-Konkurrenz Rang zehn und sammelte in der ausgeglichenen Konkurrenz beachtliche vier Siege.

Am Ende haben Rünz und sein Team wieder einmal ein großes Turnier top organisiert und viel Lob erhalten. Was dem Tischtennisverein guttut, der in Mülheim-Kärlich große Konkurrenz, vor allem durch Fußball und Handball, hat. Aber der TTC hat Rückenwind. Die erste Männermannschaft ist Tabellenführer der 1. Verbandsliga und ist auf dem Weg in die Verbandsoberliga. Auch die zweite Mannschaft steht auf Platz eins der Bezirksoberliga, Erster sind auch die Frauen in der Oberliga. „Vielleicht spielen wir ja doch wieder Regionalliga“, sagte Rünz, „die Saison läuft jedenfalls sehr gut.“