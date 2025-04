Ungeschlagen Meister werden und die Möglichkeit haben, um aufzusteigen. Der TTC Maischeid bejubelt eine nahezu perfekte Saison in der Tischtennis-Kreisliga Koblenz/Neuwied.

 Mit einem soliden 9:1-Auswärtserfolg beim TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof IV rundete der TTC Maischeid am letzten Spieltag der Kreisliga Koblenz/Neuwied seine erfolgreiche Saison ab. Der Club aus Großmaischeid untermauerte seine Favoritenrolle in dieser Liga beeindruckend und blieb mit 27:1 Punkten am Ende ungeschlagen.

Möglichkeit des Aufstiegs besteht

Mannschaftsführer Klaus Meurer blickt sehr dankbar und zufrieden auf eine gelungene Spielzeit zurück, in der der neugebildete Sechser-Kader nahezu unverletzt alle Wettkämpfe bestreiten konnte. Mit der Meisterschaft hat sich der TTC Maischeid für den Direktaufstieg in die Kreisoberliga qualifiziert.

Im Einsatz für den TTC Maischeid waren in dieser Kreisliga-Saison Mannschaftsführer Klaus Meurer, Joachim Drais, Rolf Reber, Andre Krämer, Markus Scheel und Christian Wagner, die sich am Ende über die ungeschlagene Meisterschaft und die Möglichkeit eines Aufstieges freuen durften.