Die Hoffnungen der Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn ruhen auf Alan Kulczycki. In den Auswärtsspielen des Wochenendes, am Samstag bei den TTF Frankenthal (14.30 Uhr) und beim TTC Oppau (18 Uhr) sowie am Sonntag beim TTC Berus (13.30 Uhr), kann der Oberliga-Aufsteiger erstmals auf seinen polnischen Spitzenspieler zurückgreifen.