Endspurt im Tischtennis: Am Wochenende steht der letzte Spieltag der Spielzeit 2024/2025 auf dem Programm. Dabei erwartet Rheinlandligist SG Sinzig/Ehlingen den starken Aufsteiger TTC Ockenfels. Das Spiel findet ab 18 Uhr in der Sinziger Jahnhalle statt. Die SG, die den Klassenverbleib sicher hat, tritt wieder mit Mannschaftsführer Marcel Hippchen an. „Die Rückrunde gestaltete sich personell etwas schwierig und wir sind froh, dass die Saison vorbei ist“, sagt Hippchen, „zuerst wollen wir aber noch einmal ein richtig schönes Tischtennisspiel abliefern.“

In entspannter Abosphäre steigt das Bezirksoberliga-Derby zwischen TTC Karla und TuWi Adenau (Sa., 17 Uhr, in Lantershofen). „Das wird ein schöner und entspannter Tischtennis-Samstag“, freut sich Karla-Mannschaftsführer Marvin Krupp. Denn in der Liga sind alle Entscheidungen gefallen, Adenau hat den Klassenverbleib sicher, und Karla hat als Tabellenzweiter die Aufstiegsrelegation (3. Mai in Windhagen) erreicht. Neben Adenau hat auch Ligakonkurrent SG Sinzig/Ehlingen II den Klassenverbleib geschafft, am Samstag (18 Uhr) steht für die SG noch die Partie in Kottenheim an.

Kalenborn peilt den ersten Sieg der Rückrunde an

Den ersten Sieg der Bezirksliga-Rückrunde peilt die TTG Kalenborn/Altenahr an. Die hat ihr Spiel bei Schlusslicht TTG Moseltal II am Samstag auf 20 Uhr verlegt. „Wir wollen unseren ersten Sieg sichern und auch einen versöhnlichen Saisonabschluss hinlegen“, gibt sich Mannschaftsführer Frank Rothhaß entschlossen.

In der Kreisoberliga wird es für die etwas überraschende Meisterschaft der DJK Müllenbach reichen. Im letzten Spiel der Saison könnte sich das Team aus der Eifel am Samstag ab 18 Uhr gegen den SV Kail sogar eine Niederlage leisten. Etwas überraschend besteht die Möglichkeit, dass die Drittvertretung der SG Sinzig/ Ehlingen noch die Relegationsrunde erreicht. Grundvoraussetzung wäre allerdings am Samstag (18 Uhr Sporthalle der Grundschule in der Schützenstraße) ein Sieg bei der SG TuS/ PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler.