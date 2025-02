Sinzig fährt in den Westerwald TTC Karla darf in Kottenheim nicht verlieren Bernd Linnarz 20.02.2025, 09:55 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Während die Tischtennisspieler der SG Sinzig/Ehlingen in der Rheinlandliga ihre beiden Auswärtsspiele ohne Druck angehen könnnen, sieht es für den TTC Karla in der Bezirksoberliga ein wenig anders aus. Denn Karla muss in Kottenheim gewinnen.

Traditionell auf die große Westerwaldtour begibt sich die SG Sinzig/Ehlingen in der Tischtennis- Rheinlandliga an diesem Samstag. Ab 14 Uhr steht zunächst das Gastspiel bei der Reserve des TuS Weitefeld/Langenbach an, ab 18 Uhr steigt dann die Partie bei den TTF Oberwesterwald.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen