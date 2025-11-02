Wenn man sich die Tabelle anschaut, hat der TTC Zugbrücke Grenzau am Montagabend im Spiel bei Werder Bremen nichts zu verlieren, dafür aber umso mehr zu gewinnen. Doch die Voraussetzungen sind vor dem Gastspiel beim Spitzenreiter nicht optimal.
Manchmal ist es der Blick zurück, der hilft, schwierige Aufgaben, die vor einem liegen, mit mehr Mut anzugehen. Geht es um Vergleiche zwischen dem TTC Zugbrücke Grenzau und dem SV Werder Bremen in der Tischtennis-Bundesliga, gibt es einige Beispiele, die für die Westerwälder sprechen.