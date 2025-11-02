Bei Grenzau muss alles passen TTC in Bremen ohne Feng, aber mit guten Erinnerungen 02.11.2025, 12:12 Uhr

i 2021 Weltmeister im Doppel mit Kristian Karlsson, 2019 Vize-Weltmeister im Einzel, 2018 Bronzemedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft mit dem schwedischen Team: Bremens Mattias Falck ist international hoch dekoriert, geriet in Spielen gegen den TTC Grenzau aber immer wieder ins Schlingern. Wolfgang Heil

Wenn man sich die Tabelle anschaut, hat der TTC Zugbrücke Grenzau am Montagabend im Spiel bei Werder Bremen nichts zu verlieren, dafür aber umso mehr zu gewinnen. Doch die Voraussetzungen sind vor dem Gastspiel beim Spitzenreiter nicht optimal.

Manchmal ist es der Blick zurück, der hilft, schwierige Aufgaben, die vor einem liegen, mit mehr Mut anzugehen. Geht es um Vergleiche zwischen dem TTC Zugbrücke Grenzau und dem SV Werder Bremen in der Tischtennis-Bundesliga, gibt es einige Beispiele, die für die Westerwälder sprechen.







