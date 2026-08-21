Zweites Spiel, zweiter Sieg? Der TTC Grenzau setzt alles daran, den Auftaktsieg in Mühlhausen zu veredeln. Doch in der Vorbereitung auf das erste Heimspiel der Saison am Sonntag gegen Bremen hält der Bundesligist nicht alle Fäden selbst in der Hand.
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Bilder gibt es, die würde man am liebsten einfrieren für die Ewigkeit. Beim TTC Zugbrücke Grenzau löst der Blick auf die Tabelle der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) solche Gefühle aus. Nach dem 3:2-Erfolg beim Post SV Mühlhausen stehen die Brexbachtaler hinter Rekordmeister Borussia Dortmund und Triple-Sieger 1.