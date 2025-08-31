„Zugbrücke – zieh hoch!“, skandierten die Fans nach dem ersten Saisonspiel des TTC Grenzau. Ihrem Team war zuvor ein Traumstart geglückt in einem packenden Heimspiel, das viele Geschichten zu erzählen hat.

Womit beginnen nach diesem packenden Spiel zum Auftakt der 44. Bundesliga-Saison des TTC Zugbrücke Grenzau? Mit dem starken Auftritt von Luka Mladenovic, der das Erstliga-Debüt des deutschen Hoffnungsträgers André Bertelsmeier mit starken Ballwechseln garnierte, aber den Sieg verpasste? Mit Martin Allegros perfektem Debüt im Trikot der Brexbachtaler? Mit Sam Walkers Energieleistung gegen Altmeister Bastian Steeger? Slobodan Grujic, der Trainer der Grenzauer, setzte in seiner Analyse nach dem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Bad Königshofen einen anderen Schwerpunkt.

„Ich freue mich über die beiden Punkte, aber vor allem freue ich mich für Maciej.“

Slobodan Grujic, Trainer TTC Grenzau

„Ich freue mich über die beiden Punkte, aber vor allem freue ich mich für Maciej“, meinte der erfahrene TTC-Coach. „Ein solches Comeback – das ist es, was ich wirklich Comeback nenne. Das war unglaublich schön, und ich freue mich vor allem für ihn.“ Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison hatte der junge Pole Maciej Kubik vielversprechend begonnen und Hoffnung aufkeimen lassen, dass er und Spitzenspieler Feng Yi-Hsin ihr Team in eine sorgenfreie, ja, vielleicht sehr erfolgreiche Saison führen könnten. Doch erst zündete die Nummer eins aus Taiwan nicht wie gewohnt, dann fiel Kubik monatelang aus.

i Zurück in der Zugbrückenhalle - und wie: Maciej Kubik (rechts) setzte im ersten Saisonspiel mit dem Sieg gegen Daniel Habesohn den Schlusspunkt. Marco Rosbach

Wie er sich am Samstagabend aus seiner gesundheitlich bedingten Pause zurückgemeldet hat, begeisterte Fans und Verantwortliche gleichermaßen. „In den ersten Bällen hat man schon gesehen: Da geht was!“, fand sein Trainer nach dem vierten und letzten Einzel des Abends. Gegen den erfahrenen Bad Königshofener Neuzugang Daniel Habesohn, der dem Vernehmen nach selbst ein Kandidat für einen Wechsel ins Brexbachtal gewesen sein soll, legte Kubik gleich eine 4:0-Führung vor, erhöhte auf 8:2 und ließ sich den 11:4-Satzgewinn nicht nehmen. „Die Frage nach einem solchen Beginn ist immer, ob der Spieler das bis zum Ende durchhalten kann“, erklärte Grujic, um zu dem aus Grenzauer Sicht erfreulichen Schluss zu kommen: „Maciej hat von Anfang bis Ende sehr, sehr gut gespielt. Das ist nach einer so langen Pause nicht selbstverständlich.“

„Es fühlt sich sehr gut an für mich, auf diese Art und Weise zurückzukommen und dieses Spiel gegen Habesohn zu gewinnen, den ich bis jetzt nicht schlagen konnte.“

Maciej Kubik nach seinem Comeback beim TTC Grenzau

Leicht machte es Habesohn dem 22-jährigen Polen nicht. Der zweite Satz war komplett offen, den dritten gewann der Routinier aus Österreich deutlich. Doch Kubik ließ sich nicht beirren, blieb konzentriert und ließ sich von der außergewöhnlichen Stimmung in der Zugbrückenhalle tragen. „Es fühlt sich sehr gut an für mich, auf diese Art und Weise zurückzukommen und dieses Spiel gegen Habesohn zu gewinnen, den ich bis jetzt nicht schlagen konnte“, machte Grenzaus Rückkehrer deutlich, wie groß die Erleichterung nach seinem erfolgreichen Comeback war. „Ich freue mich sehr für die Mannschaft, für mich und jeden hier im Verein und in der Halle. Dass wir ohne Feng gewonnen haben, war sicher eine kleine Überraschung an diesem Spieltag.“

Mit dem Taiwanesen, der praktisch in jedem Spiel für zwei Punkte gut ist, wären die Grenzauer wohl als Favorit ins erste Saisonspiel gegangen. Doch Feng musste in seiner Heimat an einem Pflichtturnier um die Qualifikation für die Nationalmannschaft teilnehmen. So verteilte sich die Last auf die Schultern der anderen. „Nicht auszudenken, wenn Feng dabei wäre“, war TTC-Manager Markus Ströher in der Pause noch hin- und hergerissen. Zu diesem Zeitpunkt stand es nach Mladenovics unglücklicher Niederlage in einem packenden Duell gegen Bertelsmeier und dem Sieg von Allegro gegen Habesohn 1:1 – und alles war auch ohne die etatmäßige Nummer eins möglich.

„Das war eine großartige Vorstellung, ein toller Start in die neue Saison und meine neue Herausforderung mit Grenzau.“

Martin Allegro, Neuzugang des TTC Grenzau

Eine der spannenden Fragen war die, wie Neuzugang Allegro seine Rolle als Einzelspieler ausfüllen würde. Dass er ein absolutes Ass im Doppel ist, hat der 29-jährige Belgier auch in seiner Zeit in Bad Königshofen hinlänglich bewiesen. Jetzt zeigte er seinem Ex-Klub, dass auch im Einzel auf ihn zu setzen ist. „Für den weiteren Saisonverlauf ist dieser Einstand natürlich mega“, war sich Grenzaus Manager Ströher nach dem Viersatzerfolg des Neuzugangs sicher. „Das gibt ihm riesiges Selbstvertrauen, weil er in der vergangenen Saison ja nicht so viele Einzel gespielt hat.“

i Überzeugendes Debüt im TTC-Trikot: Martin Allegro sorgte in seinem ersten Spiel für Grenzau für den wichtigen 1:1-Ausgleich. Marco Rosbach

Allegro selbst meinte nach seinem Triumph gegen Habesohn, es sein ein ganz besonderes Spiel ihn gewesen nach drei Jahren in Bad Königshofen. „Ich bin wirklich glücklich über die Leistung des gesamten Teams“. Dass Feng nicht dabei war, habe man im Kollektiv gut ausgeglichen. „Das war eine großartige Vorstellung, ein toller Start in die neue Saison und meine neue Herausforderung mit Grenzau.“

„Wir haben jedem gezeigt, dass wir nicht hier sind, um gegen den Abstieg zu spielen.“

Sam Walker, Kapitän des TTC Grenzau

Seinen Teil zum gemeinsamen Kraftakt beitragen wollte auch Sam Walker, der dieser Tage bei der Teampräsentation mehrfach als Kapitän gewürdigt worden war. In seinem Spiel gegen Bad Königshofens Altmeister Bastian Steeger hatte der Brite zunächst aber einen schweren Stand. Beim 6:11 und 9:11 in den beiden ersten Sätzen ging nicht viel beim erfahrensten Grenzauer. Doch eines hat Walker in seiner Zeit am Brexbach stets bewiesen: Er gibt nie auf. Gegen den ehemaligen deutschen Nationalspieler kam er im dritten Durchgang heran, um dann im vierten Satz die Nerven der Fans aufs Extremste zu prüfen. Beim 10:6 schien er dem Ausgleich nahe zu sein, nutzte seine Chancen aber nicht. Es entwickelte sich ein Tischtenniskrimi, in dem der 30-Jährige gegen seinen 14 Jahre älteren Widersacher tatsächlich die Oberhand behielt. Im vierten Satz wehrte er sieben Matchbälle ab und nutzte seinen neunten Satzball. Nach dem 23:21 (!) und einem folgenden 11:8 lag Grenzau vorne.

i Luka Mladenovic (rechts) war der erste Gratulant nach Sam Walkers Sieg gegen Bastian Steeger. Marco Rosbach

„Das war absoluter Wahnsinn“, sagte Walker hinterher. „Gegen Basti ist es immer schwer. Im vierten Satz hatte ich Glück, aber manchmal brauchst du ein bisschen Glück.“ Der Sieg gegen Bad Königshofen ohne Feng sei „ unglaublich, ein absolut guter Start in diese Saison“. Wenn die Nummer eins wieder an Bord ist, sei man noch stärker. „Wir haben jedem gezeigt, dass wir nicht hier sind, um gegen den Abstieg zu spielen“, fand Walker an diesem Abend der vielen Tischtennisgeschichten die passenden Schlussworte. „Wir wollen um mehr kämpfen.“

TTC Zugbrücke Grenzau - TSV Bad Königshofen 3:1

Luka Mladenovic – André Bertelsmeier 1:3 (11:8, 8:11, 10:12, 4:11)Martin Allegro – Daniel Habesohn 3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:1)Sam Walker – Bastian Steger 3:2 (6:11, 9:11, 11:6, 23:21, 11:8)Maciej Kubik – Daniel Habesohn 3:1 (11:4, 12:10, 6:11, 11:7)