Kühne Rechnung geht fast auf
TTC Grenzau zaubert in Bremen Patrick Baum aus dem Hut
Patrick Baum hatte in Bremen wohl niemand auf der Rechnung, umso überraschter war man beim Tabellenführer, als Grenzau mit dem 38-jährigen Routinier die Halle betrat. Fast hätte das Ass im Ärmel des TTC gestochen.
Wolfgang Heil

Ausgerechnet im Spiel bei Bundesliga-Tabellenführer Werder Bremen musste der TTC Grenzau ohne Spitzenspieler Feng Yi-Hsin auskommen. Für ihn zogen die Brexbachtaler ein Ass aus dem Ärmel, mit dem keiner gerechnet hatte. Die Rechnung ging fast auf.

Noch ehe in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle der erste Ball gespielt wurde, rankte sich so manche Geschichte um dieses Duell zwischen dem SV Werder Bremen und dem TTC Zugbrücke Grenzau, an dessen Ende ein 3:1-Sieg für den Tabellenführer von der Weser stand und die fünfte Niederlage für die Gäste vom Brexbach.

