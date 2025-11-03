Kühne Rechnung geht fast auf TTC Grenzau zaubert in Bremen Patrick Baum aus dem Hut 03.11.2025, 21:49 Uhr

i Patrick Baum hatte in Bremen wohl niemand auf der Rechnung, umso überraschter war man beim Tabellenführer, als Grenzau mit dem 38-jährigen Routinier die Halle betrat. Fast hätte das Ass im Ärmel des TTC gestochen. Wolfgang Heil

Ausgerechnet im Spiel bei Bundesliga-Tabellenführer Werder Bremen musste der TTC Grenzau ohne Spitzenspieler Feng Yi-Hsin auskommen. Für ihn zogen die Brexbachtaler ein Ass aus dem Ärmel, mit dem keiner gerechnet hatte. Die Rechnung ging fast auf.

Noch ehe in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle der erste Ball gespielt wurde, rankte sich so manche Geschichte um dieses Duell zwischen dem SV Werder Bremen und dem TTC Zugbrücke Grenzau, an dessen Ende ein 3:1-Sieg für den Tabellenführer von der Weser stand und die fünfte Niederlage für die Gäste vom Brexbach.







