Die Lage bleibt angespannt, doch die Profis des TTC Zugbrücke Grenzau ergeben sich trotz personell angespannter Lage nicht ihrem Schicksal. Das ist die positive Erkenntnis nach dem 1:3 bei Titelaspirant 1. FC Saarbrücken-TT um Superstar Fan Zhendong.
Es hätte noch viel schlimmer können für den TTC Zugbrücke Grenzau. Als das Schlusslicht der Tischtennis-Bundesliga in Saarbrücken mit dem erwarteten 0:2-Rückstand in die Pause ging, lag im Parallelspiel der direkte Konkurrent ASC Grünwettersbach bei Rekordmeister Borussia Düsseldorf mit 2:0 vorne.