Mutmacher trotz 1:3-Niederlage TTC Grenzau wehrt sich gegen Saarbrückens Startruppe Marco Rosbach 11.02.2026, 09:11 Uhr

i An seinem 23. Geburtstag verkaufte sich Maciej Kubik (links) teuer gegen Saarbrückens Superstar Fan Zhendong. André Jahnke, TTC Grenzau

Die Lage bleibt angespannt, doch die Profis des TTC Zugbrücke Grenzau ergeben sich trotz personell angespannter Lage nicht ihrem Schicksal. Das ist die positive Erkenntnis nach dem 1:3 bei Titelaspirant 1. FC Saarbrücken-TT um Superstar Fan Zhendong.

Es hätte noch viel schlimmer können für den TTC Zugbrücke Grenzau. Als das Schlusslicht der Tischtennis-Bundesliga in Saarbrücken mit dem erwarteten 0:2-Rückstand in die Pause ging, lag im Parallelspiel der direkte Konkurrent ASC Grünwettersbach bei Rekordmeister Borussia Düsseldorf mit 2:0 vorne.







