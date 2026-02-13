Wer spielt in Mühlhausen? TTC Grenzau und Fengs Wettlauf gegen die Zeit Marco Rosbach 13.02.2026, 13:46 Uhr

i Feng Yi-Hsin brachte den TTC Grenzau im Heimspiel gegen Mühlhausen in Führung, musste sich im vierten Einzel dann aber Steffen Mengel geschlagen geben. Wolfgang Heil

Fünf Niederlagen in Folge haben den TTC Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga in Zugzwang gebracht. Um den drohenden Abstieg aus eigener Kraft zu verhindern, müssen die Westerwälder unbedingt punkten. Am besten schon am Sonntag in Mühlhausen.

Sechs Spiele bleiben dem TTC Zugbrücke Grenzau noch, um aus eigener Kraft den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte aus der Tischtennis-Bundesliga zu verhindern. Nach fünf Niederlagen in Folge sind die Brexbachtaler aktuell Tabellenletzter und würden, wenn es dabei bleibt und (mindestens) ein Kandidat aus der 2.







