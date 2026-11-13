Kracher bei Triple-Gewinner TTC Grenzau trifft in Saarbrücken einen alten Bekannten Marco Rosbach 13.11.2026, 14:30 Uhr

i Im Trikot der TTF Ochsenhausen war Hugo Calderano ein bekannter Gast in der Zugbrückenhalle. Jetzt ist der Brasilianer in die Bundesliga zurückgekehrt und spielt für den 1. FC Saarbrücken-TT, bei dem der TTC Grenzau am Sonntag gastiert. Wolfgang Heil

Dem Drama gegen Borussia Düsseldorf folgt nur sechs Tage später die Herkulesaufgabe beim 1. FC Saarbrücken. Nach der langen Pause in der Bundesliga kommt es für den TTC Grenzau also knüppeldick. Warum sich die Westerwälder selbstbewusst geben.

Erst war wochenlang Funkstille in der Tischtennis-Bundesliga, doch jetzt geht es wieder Schlag auf Schlag – auch für den TTC Zugbrücke Grenzau, der nach dem am Montagabend unglücklich mit 2:3 verlorenen Heimspiel gegen Rekordmeister und Tabellenführer Borussia Düsseldorf gleich den nächsten dicken Brocken vor der Brust hat.







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