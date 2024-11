Auftakt gegen Startruppe Fulda TTC Grenzau steht vor den Wochen der Wahrheit 26.11.2024, 11:55 Uhr

i Wesentlich stabiler präsentiert sich in dieser Saison Maciej Kubik (rechts), der aktuell im Grenzauer Team die beste Bilanz aufweist. Wolfgang Heil

Kaum Zeit zum Durchatmen hat der TTC Zugbrücke Grenzau in den kommenden beiden Wochen. Gleich vier der elf Hinrundenspiele haben die Westerwälder in der Tischtennis-Bundesliga bis Mitte Dezember vor der Brust.

Auch vor diesen 15 Tagen, in denen sich entscheiden wird, ob die Hinrunde des TTC Zugbrücke Grenzau eine gute oder weniger gute sein wird, bleibt Markus Ströher bei seiner Einschätzung, die er in den vergangenen Wochen so oft wiederholt hat. „Es ist nix passiert“, sagt der Manager des Tischtennis-Bundesligisten mit Blick auf die Tabelle.

