Das lange Warten auf den Spielplan hat ein Ende, die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) hat das Programm für die neue Saison vorgelegt. Mit einem Heimspiel gegen den TSV Bad Königshofen startet der TTC Zugbrücke Grenzau am Samstag, 30. August, 18 Uhr, in die neue Runde. Auch die zweite Partie bestreitet die Mannschaft von Trainer Slobodan Grujic in eigener Halle, wenn es am Montag, 8. September, 19 Uhr, gegen den Post SV Mühlhausen geht.

„Wir freuen uns für die Fans, endlich wieder einen Plan für die gesamte Saison vorlegen zu können. “

Markus Ströher, Manager TTC Grenzau

„Wir freuen uns für die Fans, endlich wieder einen Plan für die gesamte Saison vorlegen zu können“, sagt Grenzaus Manager Markus Ströher, nachdem die TTBL zuletzt im Sommer nur die Spiele der Hinrunde fix gemacht und den Plan für die Rückrunde erst spät im Jahr festgelegt hatte. „Auch der Start mit einem Heimspiel fühlt sich gut an“, findet Ströher und verweist darauf, dass der Vorverkauf für die Dauerkarten in der Zugbrückenhalle aktuell bereits läuft. Begehrt seien vor allem die Plätze direkt an der Bande, so Ströher.

Neben dem Heimspiel der Brexbachtaler gegen Bad Königshofen bietet der erste Spieltag der Saison 2025/26 das Duell des zuletzt sehr ambitionierten, aber nicht wie erhofft erfolgreichen TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell um Dimitrij Ovtcharov gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf, der am Freitag, 29. August, erstmals wieder ohne seinen langjährigen Superstar Timo Boll antreten muss. Das Auftaktmatch in die neue Spielzeit bestreiten am Mittwoch, 27. August, der Post SV Mühlhausen und der ASC Grünwettersbach. Einen Tag später greift auch der Titelverteidiger ins Geschehen ein: Die TTF Liebherr Ochsenhausen starten gegen Borussia Dortmund. Am folgenden Samstag, 30. August, kommt es zu den Matches zwischen dem SV Werder Bremen und dem TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg sowie besagter Partie in Grenzau. Am Sonntag, 31. August, empfängt schließlich der 1. FC Saarbrücken TT den TTC Schwalbe Bergneustadt – und könnte dann erstmals mit Fan Zhendong antreten. Der mehrfache Weltmeister und aktuelle Olympiasieger schlägt in der neuen Saison für die Saarländer auf, hat beim FCS bereits für einen großen Hype gesorgt und soll das Team in TTBL, Deutschem Tischtennis-Pokal und Champions League zum Titel führen.

Der erste Spieltag im Überblick

Post SV Mühlhausen – ASC Grünwettersbach (Mittwoch, 27. August, 19 Uhr), TTF Liebherr Ochsenhausen – Borussia Dortmund (Donnerstag, 28. August, 19 Uhr), TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell – Borussia Düsseldorf (Freitag, 29. August, 19 Uhr), SV Werder Bremen – TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg (Samstag, 30. August, 15 Uhr), TTC Zugbrücke Grenzau – TSV Bad Königshofen (Samstag, 30. August, 18 Uhr), 1. FC Saarbrücken TT – TTC Schwalbe Bergneustadt (Sonntag, 31. August, 14 Uhr).

Die Termine des TTC Grenzau in der Saison 2025/26

1. Spieltag: TTC Zugbrücke Grenzau – TSV Bad Königshofen (Sa., 30. August, 18 Uhr) 2. Spieltag: TTC Zugbrücke Grenzau – Post SV Mühlhausen (Mo., 8. September, 19 Uhr) 3. Spieltag: TTF Liebherr Ochsenhausen – TTC Zugbrücke Grenzau (So., 14. September, 17 Uhr) 4. Spieltag: TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg – TTC Zugbrücke Grenzau (So., 21. September, 14 Uhr) 5. Spieltag: TTC Zugbrücke Grenzau – TTC Schwalbe Bergneustadt (Di., 7. Oktober, 19 Uhr) 6. Spieltag: TTC Zugbrücke Grenzau – Borussia Düsseldorf (Sa., 25. Oktober, 18 Uhr) 7. Spieltag: SV Werder Bremen -TTC Zugbrücke Grenzau (Di., 11. November, 18.30 Uhr) 8. Spieltag: BV Borussia 09 Dortmund – TTC Zugbrücke Grenzau (Fr., 14. November, 19 Uhr) 9. Spieltag: TTC Zugbrücke Grenzau – 1. FC Saarbrücken-TT (So., 23. November, 17 Uhr) 10. Spieltag: ASC Grünwettersbach – TTC Zugbrücke Grenzau (Mi., 17. Dezember, 19 Uhr) 11. Spieltag: TTC Zugbrücke Grenzau – TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell (Mo., 22. Dezember, 19 Uhr) 12. Spieltag: TTC Zugbrücke Grenzau – TTF Liebherr Ochsenhausen (Mi., 14. Januar, 19 Uhr) 13. Spieltag: TSV Bad Königshofen – TTC Zugbrücke Grenzau (Sa., 17. Januar, 15 Uhr) 14. Spieltag: TTC Schwalbe Bergneustadt – TTC Zugbrücke Grenzau (So., 25. Januar, 17 Uhr) 15. Spieltag: TTC Zugbrücke Grenzau – SV Werder Bremen (Fr., 30. Januar, 19 Uhr) 16. Spieltag: 1. FC Saarbrücken-TT – TTC Zugbrücke Grenzau (Di., 10. Februar, 19 Uhr) 17. Spieltag: Post SV Mühlhausen – TTC Zugbrücke Grenzau (So., 15. Februar, 17 Uhr) 18. Spieltag: TTC Zugbrücke Grenzau – TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg (Mi., 18. März, 19 Uhr) 19. Spieltag: TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell – TTC Zugbrücke Grenzau (Mo., 23. März, 19 Uhr)

Die erste Runde im Deutschen Tischtennis-Pokal

Im Achtelfinale des Deutschen Tischtennis-Pokals bekommt es Titelverteidiger TTF Liebherr Ochsenhausen mit dem SV Werder Bremen zu tun, während die Grenzauer hier auf den Sieger der Vorrunden-Gruppe 1 treffen. Auch auf Borussia Düsseldorf wartet eine harte Nuss: Der Rekordpokalsieger, der sich mit dem Ex-Grenzauer Kanak Jha und Li Yongyin verstärkt hat, bekommt es mit dem TSV Bad Königshofen zu tun. Weitere Duelle zwischen Teams aus der TTBL steigen zwischen dem 1. FC Saarbrücken TT und Borussia Dortmund, zwischen dem TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell und dem ASC Grünwettersbach sowie zwischen dem Post SV Mühlhausen und dem TTC Schwalbe Bergneustadt. Wie die Grenzauer bekommt es auch der TTC OE Bad Homburg mit dem Sieger einer Vorrunden-Gruppe zu tun. Zudem kommt es zum Duell zwischen den Vorrunden-Siegern der Gruppen 2 und 3, sodass mindestens ein Team aus der zweiten oder dritten Bundesliga im Viertelfinale stehen wird und dann nur noch einen Schritt vom Einzug in das Final Four entfernt ist. Die zeitgenaue Ansetzung der Achtelfinal-Partien findet in den kommenden Wochen statt.